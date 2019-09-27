نقابة محطات المحروقات تعلن تعليق الإضراب افساحاً في المجال أمام المشاورات لحل الأزمة

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عقدت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان قبل ظهر اليوم اجتماعاً تشاورياً خصص لمواكبة الاضراب الذي اعلن عنه مساء امس الخميس بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اصحاب المحطات لتوفير ما يحتاجوه من الدولار الاميركي من المصارف واضطرارهم الى اللجوء الى السوق السوداء وسوق الصيرفة المستباحتان.

ولما حدد موعد لوفد من النقابة مع دولة الرئيس سعد الحريري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم للبحث في المخارج المقترحة، فقد قررت النقابة منذ هذه اللحظة تعليق الاضراب اليوم الجمعة على ان تعاود الاجتماع صباح غد السبت لتحديد موقفها النهائي من الاجراءات والقرارات التي ستتخذ في اجتماع اليوم.

ان ما يهم النقابة ان تؤكد عليه، ان الإضراب ليس هدفا بحد ذاته، لا بل هو وسيلة للفت النظر الى حجم المعاناة التي نعيشها منذ فترة وحافزا للسعي الى انهائها باسرع وقت ممكن.

وما يهم النقابة ايضا ان تؤكد عليه، انها لم تسعى يوما الى ازعاج المواطنين وشل الحركة الإقتصادية في البلاد بقدر ما يهمها الحفاظ على ما ننعم به من امن وإستقرار ضمانا لمصالحنا.

ان المناسبة تدعونا الى التأكيد على الثقة العالية التي لدينا بالرئيس الحريري وبقدرته على تحمل المسؤوليات الجسام ولا نعتقد ان ما نعاني منه ليس على لائحة هذه الأولويات.

وأخيرا فاننا نؤكد اننا ذاهبون الى الحوار بعد ظهر اليوم بايجابية وبروح الإنفتاح والثقة بامكان الوصول الى المخارج التي تضمن مصالحنا وحق اللبنانيين بالأمنين الإجتماعي والإقتصادي.