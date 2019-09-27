هدّد ابنتها القاصر بنشر صور حميمة.. وابتزّها جنسيا

بتاريخ 17/9/2019 ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من مواطنة إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور حميمة وفيديوهات لابنتها القاصر وابتزازها جنسياً.



ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات، تمكّن عناصر المكتب المذكور من تحديد مكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 18/9/2019 وتبيّن أنه قاصر من مواليد العام 2004، لبناني.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.



وقد جرى مسح الصور والفيديوهات الحميمة العائدة للمدعية، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.



لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.