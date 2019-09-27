باسيل من كندا: كل ما يحصل هو محاولات لتفكيكنا من الداخل لكننا سنفشل المس بليرتنا واقتصادنا

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اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل في لقاء حاشد في ويندسر كندا أنه: "نحن تغلبنا على اسرائيل وعلى الارهاب ونتغلب على كل الفتن التي ترمى على ارضنا والان هناك فتنة جديدة تحضر هي فتنة الاقتصاد."

وأضاف: صحيح ان هناك مسؤولية على الدولة لكننا نتعرض لضغط خارجي سواء في اقتصادنا او عملتنا اللبنانية ولاسيما ان هناك شركاء بالداخل يتآمرون على البلد واقتصاده.

وقال: تخيلوا ان هناك لبنانيين يفبركون صورا غير صحيحة ليحرضوا المواطنين على الدولة بدل ان نتضامن جميعا لتخطي هذه المرحلة.

وأكد أن كل ما يحصل راهنا هو محاولات لتفكيكنا من الداخل اقول لكم نعم نمر بايام صعبة لكننا سنفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مس ليرتنا واقتصادنا.

وأشار الى أنه "اسهل شيء فبركة الامور والمشكلة لدينا انٌ من يعملون على التخريب من الداخل لا يزالون يتبعون لاجندة خارجية ظنا منهم ان هذه الاجندة ستربحهم بالداخل".

وختم: لن يكون هناك ربح الا للبنانيين وهذا هو وجه الانتشار اللبناني!