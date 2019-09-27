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عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 أيلول 2019

27
SEPTEMBER
2019
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الأخبار: شبح 1992
ديل كول على خطى مايكل بيري: إرضاء إسرائيل أولويّة الـ«يونيفيل»؟

 


البناء: دمشق متمسّكة باستعادة النازحين وكلّ الإجراءات المساعدة تتخذ... والمشكلة ليست في سورية
السفير السوري لـ البناء : تقدّم مشروع الدولة السوريّة فرض حضوره على المقاربات الدولية
أزمة المحروقات وغياب الدولار يفجّران موجة غضب... والحكومة تكتفي بالتطمين والإنكار

 

 

اللواء: «موازنة الأزمات»: البنزين يهدِّد بحرق الإستقرار!
رواتب القطاع العام على مشرحة التخفيض.. وحزب الله ينصح الشيعة بالتحوُّل إلى «اليورو»

 

 

 

الجمهورية: السلطة تهرب الى شراء الوقت

 

 

 

النهار: أزمة السيولة تُثير فوضى المحطّات

 

 


الديار: عون يرد على «التحذيرات» الاميركية في نيويورك: مصلحة لبنان وكرامته اولا
الرئيس «يفكر» في زيارة دمشق.. وباريس تنصح بعدم تحدي المجتمع الدولي..!
ما سرّ نشر صورة خامنئي ــ نصرالله ؟.. واقتراحات ضريبية موجعة في موازنة 2020

 

 

 

the daily star: Cabinet cuts budgets as panel mulls new taxes

 

 


l'orient le jour: Chirac et le monde arabe : plus qu’une histoire d’amitiés

 

 

 

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