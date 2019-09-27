أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 أيلول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر نيابية عن معنى وخطورة ما يجري وما جرى في وزارة الاتصالات التي باتت بحكم ما قاله رئيس اللجنة النيابية عنها الثقب الأسود الأكبر في المالية العامة للدولة وقاتل لكن الخطير هو أنّ كلّ شيء يستمرّ على حاله ولا صوت يسمع بالفضائح وآخرها تسبّب الوزارة بالطلب المفتعل على الدولار بفعل فواتير الخليوي بالدولار ورفض تحويلها إلى الليرة اللبنانية ما يضع مخالفاتها في دائرة تعريض الأمن الإقتصادي للخطر ويجيز الملاحقة الجزائية…



كواليس

قرأت مصادر دبلوماسية في خطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسائل قوّة توحي بحجم ثقة إيران بنصرها وصمودها وبالتوازي شروطها للتسويات متاحة تحت سقف الكرامة والثوابت، وأنّ هذه الثنائية تحدّد السيناريوات المحدّدة التي يمكن لها أن تفتح ثغرات للتهدئة وأهمّها البدء بوقف حرب اليمن بصورة تمنح أنصار الله مكانتهم كممثل رئيسي لشعب اليمن مقابل وقف العدوان السعودي وبعدها يمكن لخارطة طريق التعاون ضمن الاتفاق النووي وإطار الخمسة زائداً واحد أن تجد سبيلها للحياة.



اللواء: اسرار

همس

طلب موفد أميركي من الذين التقاهم الإسراع بإجراء تعيينات لملء الفراغ في مؤسسات الرقابة المالية والنقدية.

غمز

يسعى حزب وسطي لسدّ ثغرة في ساحل الشوف، نظراً للضعف التاريخي للإنتماء والإنتشار هناك.

لغز

توقع مصدر نيابي ان يوحّد مشروع قانون الانتخاب، الأطراف المسيحية، وبانتظار بلورة المواقف أكثر تستمر المناقشات في اللجان النيابية.



أسرار "الجمهورية": شكاوى إلى وزيرة ضدّ أحد المحافظين... ومرجع رسمي محاصر سياسياً!

شكاوى إلى وزيرة ضدّ أحد المحافظين!

وجّه عدد من أبناء منطقة لبنانية شكاوى إلى وزيرة في الحكومة ضدّ أحد المحافظين، متهمينه بانتهاك القانون.

مرجع رسمي محاصر سياسياً

اقنع مرجع بارز مرجعاً رسمياً آخر بالعودة عما كان سيُقدم عليه لأنه رأى نفسه محاصراً سياسياً من أكثر من جهة.

إحدى المؤسسات النقابية رئيسها مستقيل...

لفتت أوساط سياسية إلى أن إحدى المؤسسات النقابية التي من المفترض أن تكون مستنفرة في هذا الظرف الإقتصادي السيئ، رئيسها مستقيل وحتى الآن لم يتم انتخاب بديل له.