living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 أيلول 2019

27
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر نيابية عن معنى وخطورة ما يجري وما جرى في وزارة الاتصالات التي باتت بحكم ما قاله رئيس اللجنة النيابية عنها الثقب الأسود الأكبر في المالية العامة للدولة وقاتل لكن الخطير هو أنّ كلّ شيء يستمرّ على حاله ولا صوت يسمع بالفضائح وآخرها تسبّب الوزارة بالطلب المفتعل على الدولار بفعل فواتير الخليوي بالدولار ورفض تحويلها إلى الليرة اللبنانية ما يضع مخالفاتها في دائرة تعريض الأمن الإقتصادي للخطر ويجيز الملاحقة الجزائية…


كواليس

قرأت مصادر دبلوماسية في خطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رسائل قوّة توحي بحجم ثقة إيران بنصرها وصمودها وبالتوازي شروطها للتسويات متاحة تحت سقف الكرامة والثوابت، وأنّ هذه الثنائية تحدّد السيناريوات المحدّدة التي يمكن لها أن تفتح ثغرات للتهدئة وأهمّها البدء بوقف حرب اليمن بصورة تمنح أنصار الله مكانتهم كممثل رئيسي لشعب اليمن مقابل وقف العدوان السعودي وبعدها يمكن لخارطة طريق التعاون ضمن الاتفاق النووي وإطار الخمسة زائداً واحد أن تجد سبيلها للحياة.

 

 


اللواء: اسرار

همس
طلب موفد أميركي من الذين التقاهم الإسراع بإجراء تعيينات لملء الفراغ في مؤسسات الرقابة المالية والنقدية.

غمز
يسعى حزب وسطي لسدّ ثغرة في ساحل الشوف، نظراً للضعف التاريخي للإنتماء والإنتشار هناك.

لغز
توقع مصدر نيابي ان يوحّد مشروع قانون الانتخاب، الأطراف المسيحية، وبانتظار بلورة المواقف أكثر تستمر المناقشات في اللجان النيابية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout