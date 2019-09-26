لقاء وزير المهجرين غسان عطالله مع هيئات بعبدا

A + A -

بدعوة وتنظيم من هيئة قضاء بعبدا، عقد مساءً لقاء بين وزير المهجرين غسان عطالله ومنسقي هيئات التيار الوطني الحر في بلدات قضاء بعبدا بحضور النائب آلان عون ورئيس بلدية رأس الحرف السيد انطوان الأسمر ومنسق قضاء بعبدا السيد بشارة أبي جريس وأعضاء هيئة القضاء.

وعرض الوزير عطالله خطة الوزارة لإقفال ملفّ المهجرين وأجرى نقاشاً مطوّلاً مع الحاضرين للإجابة عن إستيضاحاتهم ومشاكلهم.

وكان للنائب آلان عون مداخلة في مطلع اللقاء شرح فيها أهمّية إقفال هذا الملف وضرورة إعطاء الأولوية في التعويضات الى المهجّرين الفعليين وتحصين عودتهم.