التفتيش المركزي يحيل ملف مطمر بلدة العباسية الى النيابة العامة التمييزية

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نتيجة لمتابعة موضوع مطمر النفايات في بلدة العباسية و الكشف الميداني الذي أجرته المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في التفتيش المركزي والتقرير المفصل بالوقائع والنتائج والمسؤوليات الذي رفعته لرئاسة التفتيش المركزي،

تبين ان نوعية النفايات الطبية المرمية في المطمر تعتبر نفايات خطرة ومعدية سنداً لأحكام المادة 1 من المرسوم رقم 13389 تاريخ 19/9/2018 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها)؛

وان رمي تلك النفايات الطبية وبالصورة المنوه عنها اعلاه تعتبر "جرم تلويث البيئة " بحسب نص المادة 9 والمادة 10 من القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988( المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)

كما وان ارتكاب مثل هذا العمل الخطير وغير القانوني من شأن تماديه الحاق الضرر الفادح بالصحة العامة والبيئة ،

فقد أحال رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كامل ملف هذا المطمر الى النيابة العامة التمييزية لملاحقة المسؤولين عن هذه الافعال الجرمية،

كما توجه بكتب ومقترحات الى كل من وزارة الصحة ووزارة البيئة و محافظة الجنوب و بلدية العباسية لإتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة كلٌ ضمن نطاق صلاحياته لازالة معالم تلك الكارثة والحد من آثارها السلبية وتعميم الاجراءات التي ستتخذ للمعالجة ليصار وقائيا إلى منع تكرار هكذا امر.