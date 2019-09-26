هيئة شدرا‎ في التيّار: ننفي نفيا قاطعا ما ورد في بيان المكتب الاعلامي للنائب قاطيشا

"ان هيئة التيار الوطني الحر في بلدة شدرا تنفي نفيا قاطعا ما ورد في البيان المذكور وتؤكد عدم حصول زيارة للتشاور او التنسيق في موضوع الانتخابات البلدية وعدم تكليف اي شخص بالقيام بزيارة من هذا النوع."

واضاف البيان : "ان الهدف من هذه الاخبار المدسوسة هو التشويش و التأثير على الرأي العام الشدراوي قبل الانتخابات البلدية."

وتمنت الهيئة على النائب قاطيشا و مكتبه الاعلامي :توخي الدقة و عدم اختلاق مواضيع وهمية بغية تحقيق مصالح وحسابات أضحت معروفة و واضحة للجميع."