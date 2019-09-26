هيئة شدرا‎ في التيّار: ننفي نفيا قاطعا ما ورد في بيان المكتب الاعلامي للنائب قاطيشا

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ردا عل ما ورد في بيان المكتب الاعلامي للنائب وهبي قاطيشا حول قيام وفد من التيار الوطني الحرٍ بزيارة له في اطار التباحث في موضوع الانتخابات البلدية في بلدة شدرا العكارية، صدر عن هيئة التيار الوطني الحر في شدرا البيان التالي :
"ان هيئة التيار الوطني الحر في بلدة شدرا تنفي نفيا قاطعا ما ورد في البيان المذكور وتؤكد عدم حصول زيارة للتشاور او التنسيق في موضوع الانتخابات البلدية وعدم تكليف اي شخص بالقيام بزيارة من هذا النوع."
واضاف البيان : "ان الهدف من هذه الاخبار المدسوسة هو التشويش و التأثير على الرأي العام الشدراوي قبل الانتخابات البلدية."
وتمنت الهيئة على النائب قاطيشا و مكتبه الاعلامي :توخي الدقة و عدم اختلاق مواضيع وهمية بغية تحقيق مصالح وحسابات أضحت معروفة و واضحة للجميع."