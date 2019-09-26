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الوزير حسن مراد يعلن عن منح جديدة للجيش اللبناني

26
SEPTEMBER
2019
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أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عن تقديم منح جديدة الأسبوع المقبل لأبناء وعائلات عناصر ومتقاعدي وشهداء الجيش اللبناني.

كلام مراد جاء في خلال زيارته منزل رئيس بلدية مشحا في عكار طلال محمد علوش، خلال جولته على المناطق اللبنانية، حيث أقيم حفل غداء على شرفه، في حضور فعاليات ومشايخ المنطقة.

وكشف مراد عن مشروع خدماتيّ جديد لبلديات وقرى عكار يتم التحضير له، مؤكدًا أنه لن يكون بديلاً عن الدولة بل سندًا لاتحاد البلديات وكل مؤسسات الدولة التي تخدم المحافظة.

وردًّا على الإنتقادات التي طالته بعد إعلانه عن المنح الدراسية، أكد مراد أن لا غايات سياسية له في بيروت أو الجنوب أو عكار، وإنّما يعمل لخدمة المواطنين ومساعدتهم في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

من جهته، أكّد رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة دعمه لمراد آملًا "أن يعطي كل مسؤول وطنه بإخلاص كما يفعل هو ووالده النائب عبد الرحيم مراد".
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