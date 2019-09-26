الوزير حسن مراد يعلن عن منح جديدة للجيش اللبناني

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أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عن تقديم منح جديدة الأسبوع المقبل لأبناء وعائلات عناصر ومتقاعدي وشهداء الجيش اللبناني.





كلام مراد جاء في خلال زيارته منزل رئيس بلدية مشحا في عكار طلال محمد علوش، خلال جولته على المناطق اللبنانية، حيث أقيم حفل غداء على شرفه، في حضور فعاليات ومشايخ المنطقة.





وكشف مراد عن مشروع خدماتيّ جديد لبلديات وقرى عكار يتم التحضير له، مؤكدًا أنه لن يكون بديلاً عن الدولة بل سندًا لاتحاد البلديات وكل مؤسسات الدولة التي تخدم المحافظة.





وردًّا على الإنتقادات التي طالته بعد إعلانه عن المنح الدراسية، أكد مراد أن لا غايات سياسية له في بيروت أو الجنوب أو عكار، وإنّما يعمل لخدمة المواطنين ومساعدتهم في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.



