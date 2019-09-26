منسقة هيئة قضاء زحلة في التيار اجتمعت مع رئيس اتحاد قرى شرق زحلة لمتابعة المسائل الانمائية والبيئية في المنطقة

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في اطار متابعة التيار الوطني الحر المسائل الانمائية والبيئية والبنى التحتية في منطقة شرق زحلة ، اجتمعت اليوم منسقة هيئة قضاء زحلة في التيار جيهان جبور حداد رئيس اتحاد قرى شرق زحلة ابراهيم ناصر في مبنى الاتحاد في قوسايا .

اللقاء الذي كان مثمرا لجهة متابعة ملف طريق زحلة - كفرزبد مع اتحاد البلديات وتزفيت الطريق العام داخل نطاق الاتحاد الى جانب تقديم مشروع من قبل ناصر لتأهيل طريق عام زحلة - الشرقي والتعاون بين الاتحاد والتيار الوطني الحر من أجل إنماء قرى شرق زحلة تم التشديد في خلالها على ان الجعود المبذولة ستبصر النور بدء من نهاية الشهر المقبل كما اكدت جبور ان التيار سيواصل اتصالاته مع الجهات المعنية من وزارات وغيرها لمتابعة الملفات ذات الطابع البيئي والانمائي المطلوبة في المنطقة.

كما استتبعت المنسقة جبور لقاءها بزيارة لقرية رعيت للوقوف عند هواجس اهلها ومطالبهم في المسائل المرتبطة بالبيئة وغيرها