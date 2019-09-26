الجامعة اللبنانية الأميركية أصدرت كتاب "المعلم بطرس البستاني بقلمه" بحضور النائب فريد بستاني

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أحيت الجامعة اللبنانية الأميركية المئوية الثانية لولادة المعلم بطرس البستاني بإصدار كتاب " المعلم بطرس البستاني بقلمه " للدكتور هيام جورج ملاط.



وقد تم إطلاق الكتاب في لقاء إعلامي من قلب الجامعة في بيروت بحضور رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا ومدير مركز التراث اللبناني الشاعر هنري زغيب والمؤلف هيام جورج ملاط.



ومن منطلق دعمه لكل النشاطات الفكرية والثقافية والأكاديمية كان لرئيس جمعية المعلم بطرس البستاني النائب البروفسور فريد البستاني حضوره المميز في اللقاء، والذي وصفه المتكلمون الثلاثة جبرا وزغيب والملاط بأنه أبو الاحتفالية بالمئوية الثانية لولادة المعلم بطرس البستاني، وأنه أزاح الغبار عن المعلم وإرثه الثقافي والحضاري وأفكاره النهضوية، وله الفضل الأكبر في إعادة إحياء فكره وتعاليمه.



كذلك حضر الحفل أمين سر جمعية المعلم بطرس البستاني الأستاذ حبيب البستاني وحشد من الأساتذة والأدباء والمفكرين والإعلاميين.