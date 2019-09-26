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بستاني من منتدى بيروت الدولي: لبنان سيدخل الخارطة النفطية للمنطقة في كانون الأول

26
SEPTEMBER
2019
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اكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري، في ندوة حوارية بعنوان "يوم النفط والغاز"، عقدت في اليوم الثاني من فعاليات "منتدى بيروت الدولي" العاشر في فندق لورويال ضبيه، "ان لبنان سيدخل قريبا الخارطة النفطية للمنطقة، بمجرد حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقع 4 في المياه البحرية اللبنانية في كانون الاول المقبل".

واشارت الى "ان لبنان يتعاون مع البلدان الصديقة المجاورة من اجل ابرام تفاهمات واتفاقيات مع هذه الدول"، كاشفة ان "لقاءات شهرية تعقد بين لبنان وقبرص من اجل التوصل الى توقيع اتفاقية في اطار الاستثمار في الحقول البترولية المشتركة بين الدولتين في حال وجودها".

وأكدت ان "التعاون مع دولة مصر ايجابي من الجانبين"، آملة ان "يترجم ذلك بتوقيع اتفاقية بين البلدين".


على صعيد اخر، أعلنت بستاني "ان الوزارة وهيئة ادارة قطاع البترول تعملان على التسويق لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعليمية لحث الشركات العالمية المنقبة عن النفط والغاز على الاستثمار في لبنان من خلال اشراكها في دورة التراخيص الثانية".

وفي ما يتعلق بمناقصة محطات التغويز للغاز، أكدت "ان مسار هذه المناقصة اصبح الآن امام اللجنة الوزارية المختصة وسوف يعلن عن نتائج هذه المناقصة في وقت قريب"، مشيرة الى ان "انشاء هذه المحطات لا يؤثر على قطاع النفط والغاز في لبنان، لان هذه المحطات ستؤمن استجابة على المدى القصير لحاجة تزويد معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي، في الوقت الذي سيتم الاعتماد فيه على قطاع النفط والغاز لتأمين حاجة هذه المعامل من الغاز على المدى الطويل".

وعلى صعيد قطاع الكهرباء، اكدت البستاني ان "الوزارة استطاعت تحسين الجباية وتخفيص الهدر، وان القطاع يتجه نحو مسار ايجابي بعد اقرار الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء".

وعن الاجراءات التي يتبعها لبنان للانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اكدت بستاني "تصميم الدولة اللبنانية على الانضمام الى هذه المبادرة"، مشيرة الى ان "لبنان قد اعتمد معايير الشفافية التي تدعو هذه المبادرة الى الالتزام بها في قانون صدر عن مجلس النواب، ما يثبت ان التزام الدولة اللبنانية الشفافية اصبح امرا محتما، لا سيما وان لبنان من بين الدول القليلة التي نشرت اتفاقيات النفط والغاز على مواقع حكومية".

كما شارك في الندوة رئيس مجلس ادارة هيئة قطاع البترول وليد نصر والمدير الاقليمي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بابلو فالفردي.

 

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