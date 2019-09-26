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د. طوني عيسى: سفيراً للطاقة للعام 2019

26
SEPTEMBER
2019
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منحت اللّجنة المنظمة لمنتدى بيروت الدولي للطاقة 2019 IBEF رئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى جائزة سفير الطاقة للعام 2019 عن فئة الفرد اللّبناني المتميّز بالآداء، واصفةً إيّاه بالرجل الطاقوي والبيئي والنفطي والصديق للبيئة. سلّمته الجائزة مدير عام النفط في وزارة الطاقة والمياه في لبنان المهندسة أورور فغالي. وذلك خلال حفل الإفتتاح يوم الأربعاء في 25 أيلول في أوتيل لو رويال الضبيه برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى بستاني خوري وحضور شخصيات رسميّة عالميّة وعربية.
 
الدكتور عيسى عبّر عن فخره بإستلامه هذه الجائزة معتبراً إيّاها انتصار لنهج الاستدامة والممارسة المسؤولة للأعمال الذي آمن به وطبّقه في حياته وعمله. وأشار الى أن الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية قد أعطت ثمارها الوفيرة على أي بي تي ومجتمعها المحلّي ولبنان.
 
 
كلمة د. طوني عيسى رئيس مركز أي بي تي للطاقة
 
أن أعتلي هذا المنبر لأستلم هذه الجائزة من أعلى مرجعية في لبنان في مجال استدامة الطاقة، ليس فقط شرف وفخر كبيرين، بل هو انتصار لنهج الاستدامة والممارسة المسؤولة للأعمال الذي آمنت به وطبّقته في حياتي وفي عملي ضمن قطاع النفط والغاز في لبنان على مدى سنوات طويلة وما أزال. كلّي فخر أن أكون شخصياً، كما مجموعة أي بي تي التي أديرها في لبنان، قد اكتسبنا معاً، سمعة أو صيت، الشخص، والشركة التي تعي أهميّة التحديّات البيئية والمناخية التي يطرحها قطاع الطاقة، وتعمل بصدق على حلول تخفّف منها.
 
إن نهج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، أعطى ثماره الوفيرة، عليّ شخصياً، وعلى الشركات التي أديرها، وعلى المجتمع المحلّي الذي أعمل فيه، وعلى المجتمع اللبناني برمّته. إن هذه الجائزة هي أقصى ما أتمناه كمكافأة لي كشخص، وفي عملي ومسيرتي. شكرا" لمنتدى بيروت الدولي للطاقة ولكل الجهات الرسمية اللبنانية والدولية الشريكة والداعمة له على هذا التكريم الذي فاجأني وأسعدني وزادني إيماناً" والتزاما" ومسؤولية بهذا النهج وهذه القناعات.
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