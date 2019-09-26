living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة.. ابن سلمان: أتحمل مسؤولية جريمة خاشقجي

26
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21-  كشف موقع برنامج "فرونتلاين" التلفزيوني الأمريكي عن اعتراف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لأول مرة، بتحمل المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
 
وأوضح الموقع، في ترويج لبرنامج عن ابن سلمان، سيتم بثه يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أن الأخير اعترف لمارتن سميث، مراسل "فرونتلاين"، أن الجريمة وقعت في ظل إدارته، وأنه "يتحمل المسؤولية كاملة" بموجب ذلك، إلا أنه نفى أي علم بشأن الخطة.
 
وأصر "سميث" لفهم كيفية حدوث مثل تلك الجريمة الكبيرة دون علم ولي العهد، فبرر الأخير بالقول إن لديه 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف حكومي.
 
رد الصحفي الأمريكي بالتساؤل عن استخدام إحدى الطائرات التابعة لحكومة المملكة، فقال ابن سلمان "لدي مسؤولون ووزراء يتابعون الأمور، وهم المسؤولون ولديهم الصلاحيات لفعل ذلك".
 
اقرأ أيضا: بوليتيكو: خطر السعودية بات من قيادتها ليس من متطرفيها
 
وجرت وقائع الحوار في كانون الأول/ ديسمبر 2018، عندما طلب سميث مقابلة ابن سلمان على هامش حضوره سباق سيارات قرب العاصمة السعودية الرياض.
 
كان ذلك بعد شهرين على مقتل الصحفي السعودي في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية.
 
ويعتقد أن الجريمة جرت بطريقة بشعة، إذ لم يتم العثور على الجثة بعد، فيما تتكتم الرياض على تفاصيلها، وتنشر أنقرة من وقت لآخر تفاصيل جديدة، في ظل استمرار التحقيقات.
 
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة حول العالم، وتسببت بتشويه صورة المملكة على الساحة الدولية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout