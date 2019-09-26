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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 أيلول 2019

26
SEPTEMBER
2019
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الأخبار
عون أمام الأمم المتحدة: ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل
من الأكثر تضررّا من الإنهيار؟
هل تزيد المصارف الأقساط على قروض الإسكان؟
وقائع من التجسّس الأميركي مصرفياً ومالياً عبر المخبرين اللبنانيين.. الانهيار إذا حصل: من الأكثر تضرراً؟

اللواء
أزمة الدولار تتفاقم.. والإشتراكي ينتفض على وزراء الدولة العونيين
عون يخيّر الأمم المتِّحدة بين المساعدة أو التفاوض مع النظام السوري.. والجيش يحتوي مشكلة الضنّية ـ بشرّي
عون أمام الأمم المتحدة: إلتزام لبنان بالقرار 1701 لا يلغي حقه بالدفاع المشروع عن النفس
مصادر دبلوماسية تتحدث عن رفع «الحصانة الدولية» عن لبنانّ

الجمهورية
إجراءات مصرفية تفاقم أزمة الدولار
أزمة الدولار تتفاقم... وإنقسام سياسي حــول قانون الإنتخابات

البناء
ماكرون وجونسون لتقديم عرض لروحاني للقاء مع ترامب... ونتنياهو رئيساً لحكومة العدو
عون: متمسّكون بالدفاع بكلّ الوسائل... وروحاني الأولويّة لفلسطين واليمن
أزمات البنزين والدولار مستمرة... والحكومة تفصل نقاش الموازنة عن الأوراق الاقتصاديّة

L'Orient-Le Jour
« Sans les émigrés qui envoient de l’argent au Liban, que deviendrait-on ? »

The Daily Star
Aoun warns might have to deal with Assad

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