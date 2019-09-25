مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي تنفي الكلام المنسوب لجنبلاط

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نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي كل الكلام المنسوب لوليد جنبلاط الذي تم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المفوضية بيانا جاء فيه:"مرة جديدة يتم فبركة روايات نقلا عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله مجموعات الواتس آب وبعض وسائل الإعلام ويتضمن كلاما مختلقا عن قوى سياسية وأحزاب وجهات محلية وخارجية.

ان مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي تنفي نفيا قاطعا كل الكلام المنسوب لجنبلاط، وتدعو وسائل الإعلام للتدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب".