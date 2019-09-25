living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحدث كان في نيويورك ، وكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكلت محورَه

25
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الحدث كان في نيويورك ، وكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكلت محورَه ، فهو ابى الا ان يعبّر عن الهواجس اللبنانية من جهة والثوابت من جهة اخرى بكل صراحة على جري العادة .

مختلفةٌ هي المحاور التي تناولها الرئيس عون الا ان ابرزَها اعباءُ النزوح السوري، وهنا طَرح رئيس الجمهورية علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعية إلى عرقلةِ عودتِهم والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين ، مبديا تصورَه بأن النازحين تحولوا الى رهائن في لعبة دولية، للمقايضة عند فرض التسويات والحلول، وهذا ما يدفع لبنان حُكماً إلى تشجيع عمليّة العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحلّ هذه المعضلة التي تهدّد الكيان والوجود.

الاعتداءات الاسرائيلية شكلت محورا اخر في كلمة الرئيس الذي اكد اننا ملتزمون بالقرار 1701 ، ونجهد دائماً لاحترامه، ولكنَ التزامنا هذا لا يلغي حقَنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس,عن أرضنا وشعبنا، بكل الوسائل المتاحة.

اما اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار فحضرت في مستهل كلمة الرئيس عون الذي اعلن متابعةَ اقامتِها ايمانا منه بأن السلام الحقيقي هو الذي يقوم بين البشر لا على الورق .

اليوم ايضا انشغل اللبنانيون باضراب المحروقات الذي ما زال معلّقا حتى اشعار اخر ، علما ان المعلومات تتحدث عن انقسام في صفوف المحتجين بين من يرى ضرورةً في التحرك بمعزل عن تعميم مصرف لبنان المرتقب الثلثاء المقبل ، ومن يفضل التريث بانتظار ان تتضح الصورة . وفي سياق اخر كانت التطمينات تتوالى على اكثر من مستوى مصرفي وتأكيدٌ بأن الامور تسير في نطاقها الطبيعي ومظاهر الهلع مبالغ فيها والهدف منها احداث بلبلة وحسب.

على صعيد اخر اكتفت مصادر رفيعة في تكتل لبنان القوي وتعليقا على سحب رئيس الحكومة سعد لحريري المشروع المتضمن مشاربع انمائية ومنها لجبل لبنان امس بالتذكير بالمادة ١٠٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تقول حرفيا : يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا وذلك بموجب مرسوم جمهوري اخر

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout