A + A -

الحدث كان في نيويورك ، وكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكلت محورَه ، فهو ابى الا ان يعبّر عن الهواجس اللبنانية من جهة والثوابت من جهة اخرى بكل صراحة على جري العادة .

مختلفةٌ هي المحاور التي تناولها الرئيس عون الا ان ابرزَها اعباءُ النزوح السوري، وهنا طَرح رئيس الجمهورية علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعية إلى عرقلةِ عودتِهم والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين ، مبديا تصورَه بأن النازحين تحولوا الى رهائن في لعبة دولية، للمقايضة عند فرض التسويات والحلول، وهذا ما يدفع لبنان حُكماً إلى تشجيع عمليّة العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحلّ هذه المعضلة التي تهدّد الكيان والوجود.

الاعتداءات الاسرائيلية شكلت محورا اخر في كلمة الرئيس الذي اكد اننا ملتزمون بالقرار 1701 ، ونجهد دائماً لاحترامه، ولكنَ التزامنا هذا لا يلغي حقَنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس,عن أرضنا وشعبنا، بكل الوسائل المتاحة.

اما اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار فحضرت في مستهل كلمة الرئيس عون الذي اعلن متابعةَ اقامتِها ايمانا منه بأن السلام الحقيقي هو الذي يقوم بين البشر لا على الورق .

اليوم ايضا انشغل اللبنانيون باضراب المحروقات الذي ما زال معلّقا حتى اشعار اخر ، علما ان المعلومات تتحدث عن انقسام في صفوف المحتجين بين من يرى ضرورةً في التحرك بمعزل عن تعميم مصرف لبنان المرتقب الثلثاء المقبل ، ومن يفضل التريث بانتظار ان تتضح الصورة . وفي سياق اخر كانت التطمينات تتوالى على اكثر من مستوى مصرفي وتأكيدٌ بأن الامور تسير في نطاقها الطبيعي ومظاهر الهلع مبالغ فيها والهدف منها احداث بلبلة وحسب.

على صعيد اخر اكتفت مصادر رفيعة في تكتل لبنان القوي وتعليقا على سحب رئيس الحكومة سعد لحريري المشروع المتضمن مشاربع انمائية ومنها لجبل لبنان امس بالتذكير بالمادة ١٠٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تقول حرفيا : يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا وذلك بموجب مرسوم جمهوري اخر