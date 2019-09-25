أبو زيد : كلمة الرئيس عون تميّزت بالجرأة من على أعلى منبر دولي

A + A -

نوّه النائب السابق أمل ابو زيد بكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة وجاء في سلسلة تغريدات له ما يلي " متسلحاً بقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة التصويت على اقتراحه بإنشاء " أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي تجسّد مشروعاً دولياً لالتقاء الثقافات والديانات وتعزيز روح العيش معاً ، أطلّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على أعلى منبر دولي ليلقي كعادته كلمة وطنية جامعة تميّزت بالصراحة والجرأة وخصوصاً في كل ما يتعلق بحماية لبنان من آثار الحروب الساخنة على لبنان وفي طليعتها أزمة النزوح السوري الذي يشكّل خطراً جدياً على البلد ويفاقم أزمته الاقتصادية".

وقال " إن دعوة الرئيس لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم تفترض من القوى السياسية في الداخل وقفة وطنية لتحقيق هذه العودة مثلما تتطلّب من القوى الدولية عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات بل العمل لتأمين هذه العودة التي باتت شروطها متوافرة.وكان الرئيس صريحاً بطرحه علامات استفهام حول موقف بعض الدول الفاعلة الساعية لعرقلة هذه العودة واثارة المخاوف لدى النازحين".

واضاف " ومن على منبر الامم المتحدة دان الرئيس عون الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية التي بلغت قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في أخطر خرق للسيادة اللبنانية.ومثل دفاعه عن قضايا الوطن كذلك جاء دفاع الرئيس عن القضية المركزية لدى العرب قضية فلسطين رافضاً تهويد القدس وما رشح عن " صفقة القرن ".

وختم ابو زيد " كل الاحترام لك فخامة الرئيس ، وأدامك الله صمّام الامان وحارس الاستقرار وحامل هموم الوطن والامة ".



