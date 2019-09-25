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الوزير باسيل للجالية اللبنانية في اوهايو: الفلسطينيين خسروا ارضهم ونحن لا نريد مواجهة المصير نفسه بل نريد الحفاظ على ارضنا

25
SEPTEMBER
2019
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للمرة الثالثة في خلال يومين يلتقي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره العراقي محمد علي الحكيم نظرا لاهمية القواسم المشتركة والتقارب في المواقف بين البلدين من القضايا الاقليمية ، وكان وزير الخارجية وبعد سلسلة إجتماعاته السياسية في نيويورك زار الجالية اللبنانية في أوهايـو حيث إلتقى عدداً كبيراً منهم اكثريتهم ممن لم يستعيدو جنسيتهم وهم في طور إستعادتهـا .


وبعد كلمة ترحيبية به من ابناء الجالية اللبنانية قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل :
نحن هنا لاننا نهتم بكم ، نقطع المسافات بحثاً عنكم وانتم تستحقون ، أنتم في موقعٍ غالٍ علينا وأشكر حضوركم ، فكل مسافة قطعتموها وقطعناها هي من أجل لبنان .


الانتشار اللبناني أعطى لبنان اهمية خاصة ، مساحتنا صغيرة وان كان لبنان مشهورا في العالم فإنما بفضل المنتشرين .
اضاف : حدود لبنان هي العالم من خلال ابنائه المنتشرين ، لبنان لولاكم لما إستطاع الإستمرار في مواجهة ما تعرّض له من الضغوط ، منطقتنا معقدّة وفيها مشاكل وحروب متنوّعة تنعكس على لبنان .


وشدد على اننا نريد الحفاظ على التنوّع والحـوار ، لبنانيتكم مصدر فخر لكم في السنة المقبلة نحتفل بولادة دولة لبنان الكبير ، نواجه ازمة إقتصادية ومالية ولكن بفضل ما يرسله المنتشرون فإننا نقاوم في لبنان .


وأكمل باسيل : هناك طرق كثيرة لربطكم بلبنان فبعضكم لا يملك الجنسية اللبنانية ولا يعرف من اي منطقة هو، لكن يتحرك عاطفيا عندما يُحكى عن لبنان ، لكن نحن نريد ترجمة ذلك ليس بالمشاعر فقط إنما بالافعال ايضا من خلال زيارتكم بشكل دائم ونحاول ان نبتكر آليّة تواصل معكم ، وضعنا عدداً من القناصل الفخريين الى جانب السفير وذلك لنكون اقرب الى اللبنانيين .


واضاف : تذكروا ان الفلسطينيين خسروا ارضهم ونحن لا نريد مواجهة المصير نفسه بل نريد الحفاظ على ارضنا .
واتخذنا كل الاجراءات لتسهيل معاملاتكم ، وتمكنا من إصدار قانون إستعادة الجنسية لأننا نؤمن بأن هذه الجنسية تحمي لبنان من الذين يريدون ان يغادر اللبنانيون بلادهم ليأخذوا هم مكانهم .


حتى ولو تعودوا على لبنان فأن حصولكم على الجنسية متعدد الفوائد ، نحاول ان يحصل ذلك وقد وضعنا كل شيء بتصرفكم .
إستعادة الجنسية امر استراتيجي بغاية الاهمية كذلك سيكون لكم نائب عن اميركا لكن في المرة المقبلة وذلك للمرة الاولى بعدما اعطيتم حق المشاركة في التصويت بالانتخابات وطبقت العملية العام الماضي وفي العام المقبل سيكون لكم نائب منتشر يمثلكم ويمثل اميركا الشمالية لذلك عليك المشاركة في القرار السياسي اللبناني والتصويت .


ان يكون لكم نوابكم فإن هذا يعطي بُعـداً جديداً للحياة السياسية في لبنان .
هناك الكثير مما يمكننا ان نتقاسمه سويا وامل ان القاكم جميعا في لبنان ولاسيما ان مؤتمر الطاقة الاغترابية سينعقد في تموز ٢٠٢٠ في بيروت لمشاركتنا هذه التجربة بملاقاة اللبنانيين من كل العالم فنشعر بلبنانيتنا ونتشارك بها وبالطاقة الايجابية


اما على مستوى الاسثتمار فإن لبنان ارض الفرص ويمكن الاستفادة منها .


ودعا باسيل الى شراء منتوجات لبنانية ومأكولات لبنانية لأنها طيبة ولكن ايضا لمساعدة الاقتصاد اللنباني ومساعدة المزارع والمنتج .
لقاؤنا اليوم آمل ان يجعلكم اقرب للبنانيين .

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