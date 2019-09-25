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الرئيس عون بعد لقاء الامين العام للامم المتحدة: لبنان متمسك بدور المنظمة الدولية في تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب

25
SEPTEMBER
2019
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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال زيارته له في مقر الامم المتحدة في نيويورك، أن لبنان متمسك بدور المنظمة الدولية في تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب من خلال قوات "اليونيفيل"، وذلك لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 .
ولفت الرئيس عون خلال المحادثات مع السيد غوتيريس بحضور اعضاء الوفدين اللبناني والدولي، الى أن ملف النازحين السوريين في لبنان لايزال في اولويات الاهتمامات اللبنانية لاسيما لجهة ضرورة عودتهم الى سوريا وتقديم المنظمات الدولية المساعدات لهم في بلادهم.


وشكر الرئيس عون الامين العام على الدعم الذي قدمه لإقرار "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" لافتاً الى أن لبنان، يجري الاتصالات اللازمة مع الدول المهتمة بغية عقد اتفاقات مشتركة معها.


بدوره أكد غوتيريس أن الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهي ستفعل كل ما من شأنه على المساعدة في تحقيق هذه الاهداف. وأعرب عن اهتمامه بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان واعداً بتقديم كل الدعم اللازم لها.


وأجرى الرئيس عون وغوتيريس خلال اللقاء جولة افق تناولت الاوضاع في المنطقة في ضوء التطورات الاخيرة التي حصلت والتي من شأن استمرارها تهديد السلم والاستقرار في المنطقة.


كلمة في السجل
ودوّن الرئيس عون في سجل الامم المتحدة الكلمة الآتية:
"نعمل لتبقى الامم المتحدة قادرة على تحقيق السلام والعدالة بين الدول والشعوب".

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