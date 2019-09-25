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روكز لمشوهي الحقائق: هذا معيب ومؤسف

25
SEPTEMBER
2019
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صدر عن النائب شامل روكز البيان التالي: 

معيب ومؤسف أن تبلغ الشائعات حد المس بمقام رئاسة الجمهورية بما ترمز... والمعيب أكثر، أن يلجأ نائب تحت قبة المجلس النيابي إلى تشويه الحقائق في شأن عديد الوفد وحجم مصاريفه، وتضخيم الأرقام بشكل مشبوه ومسيء...


بغض النظر عن شخص الرئيس، لمقام الرئاسة الأولى رمزية يدركها كل لبناني، والتطاول بشكل مخالف للوقائع بات مسألة كرامات، ولا نقصد فقط كرامة الرئيس بل كرامة كل لبناني...


نحن أحرص ما يكون على مكافحة الفساد، لكننا في الوقت نفسه أحرص ما يكون على الحقيقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، وبعد الإطلاع تبين أن الميزانية مخصصة لحاجات الوفد الأساسية، على عكس التبذير الذي يتحدث عنه البعض...


موضوع تمثيل لبنان بشكل لائق في المنابر الأممية والدولية يجب أن يكون مدعاة فخر، ولكن للأسف، ثمة من يعتمد الولدنة السياسية عبر نشر الكذبة وتصديقها... وفيما نجدد حرصنا على ألا يكون هناك تطاول مشبوه على رمزية رئاسة الجمهورية، ولا على رمزية أي موقع أو مؤسسة رسمية في الدولة اللبنانية، نؤكد إصرارنا على مكافحة الهدر والفساد، حين يثبت بالوثائق لا بالشائعات، في أي مكان وفي أي موقع كان...

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