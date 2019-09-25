التفتيش المركزي طلب من هذه الوزارات القيام بالتدابير الإحترازية قبل الدخول في موسم الامطار

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أودع رئيس التفتيش المركزي جورج عطيه كلا من الادارات التالية: وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، من مبدأ رقابتها على اعمال البلديات واتحادات البلديات المولجة اليها، كتبا للقيام بالتدابير والاجراءات الاحترازية قبل الدخول في موسم الامطار، تلافيا لاي اضرار محتملة في معظم الاراضي اللبنانية، مبينا الاسباب التي ادت الى الاضرار التي حصلت في العام الماضي بسبب العاصفة نورما.



وجرى الطلب الى هذه الادارات القيام بالتدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة حيال هذه الاسباب، تلافيا لتكرارها مستقبلا واستداركا لاي اضرار محتملة على المواطنين او على المنشآت العامة، مع تكليف المفتشيات العامة المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الكتب مع الادارات المعنية.



كما أبلغ عطيه رئاسة مجلس الوزراء بنسخة عن هذه الكتب لاخذ العلم بها.