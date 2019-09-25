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نقيب المحررين زار القنصل اللبناني والمطران رباط ومجلس النواب في سيدني

25
SEPTEMBER
2019
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لبى نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي دعوة قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون وعقيلته السيدة جويل في منزله.
حضر اللقاء قنصل لبنان ريمون الشمالاتي ، رئيس المركز الثقافي الأسترالي العربي- منتدى بطرس العنداري الدكتور مصطفى علم الدين ،رئيس الرابطة المارونيّة الدكتور أنطوني الهاشم ، رئيس المجلس العام الماروني في أستراليا طوني خطّار ، عضوا المركز الثقافي الأسترالي العربي الدكتور عماد برّو والدكتور ممدوح مطر - مسؤول الحزب التقدمي الإشتراكي في سيدني "، مستشار المطرانية المارونية رئيس تحرير جريدة النهار الاسترالية أنور حرب ، مدير مكتب الوكالة الوطنية للاعلام سايد مخايل ، مديرة القسم العربي في إذاعة ال SBS الرسميّة سيلفا مزهر ، رئيس تحرير جريدة "التلغراف" أنطوان قزّي ،رئيس تحرير جريدة"المستقبل" الاسترالية جوزف خوري ورئيس المجلس المسيحي اللبناني الأستىرالي ، رئيس تحرير مجلة الميديل ايست تايمز الدولية كميل شلالا .

القنصل معكرون
ورحبّ القنصل معكرون، بالنقيب القصيفي وصحبه ونوّه بالدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة اللبنانيّة،التي تعاني اليوم من مصاعب شتّى، ولكنها تواصل رسالتها، بثبات وعزم من أجل نقل الحقيقة، ليبقى لبنان بلد الكلمة الحرّة،متمنيًا على قطاع الصحافةوالإعلام، أن يولي قضيّة المنتشرين اللينانيين في العالم، ولا سيما في أستراليا، ما تستحق من إهتمام، نظرًا للحضور الكبير، الذي يوّفره هؤلاء للبنان، من خلال الخدمات التي يؤدونها، إلى وطنهم الأم في شتّى المجالات.

النقيب القصيفي
وردّ النقيب القصيفي، بكلمة شكر فيها "القنصل معكرون على حسن الضيافة وعلى محبته التي أبداها نحو الصحافة اللبنانيّة ، مثنيًا على الدور الذي يقوم به، في جمع شمل الجاليّة اللبنانيّة، الفاعلة والهامة، في أستراليا،وتوقف بأعجاب عند النشاط الذي يقوم به الصحافيون اللبنانيون في أستراليا، والدعم الذي يوّفرونه للبنان وللبنانيين، خصوصًا لجهة نقل أخبار الوطن الأم وتقديم صورة مشرقة وواقعيّة ومتجرّدة بطريقة تبقي الصلات الوثيقة قائمة بين شطري لبنان". وأعرب النقيب القصيفي "عن إعجابه بالحيويّة التي يتمتع بها الزملاء اللبنانيون في أستراليا والذين يقومون برسالتهم بكل إحتراف ومهنيّة وبروح وطنية عالية"، مؤكدًا "على متانة الصلات بين الصحافيين اللبنانيين في كل من لبنان وأستراليا، أملًا في أن تتوطد الصلات فيما بينهم من خلال نقابة المحررين التي تفخر بهؤلاء والتي تعتبرهم جزءًا لا يتجزأ منها".
وجرى بالتفصيل بحث سبل وجوه التعاون بما يؤمن المصلحة الوطنيّة وإستمرار الصحافة في تأدية رسالتها خدمة للبنان المقيم والمنتشر.
وأولم القنصل معكرون تكريمًا للنقيب القصيفي وصحبه.

برلمان سيدني
وزار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي برلمان ولاية نيوساوث ويليز حيث التقى نائب رئيس المجلس التشريعي في سيدني ، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الاسترالية للبنان شوكت مسلماني في حضور النائب اللبناني الأصل جهاد ديب والدكتور عماد برّو .
وقدم مسلماني شهادة تقدير للنقيب قصيفي الذي نوه "بدور التواب الاستراليين اللبنانيين الذين يبذلون جهداً كبيراً في تمتين الصلاة بين لبنان وأستراليا" كما اثنى "على دور الصحافة اللبنانية في استراليا التي تواكب الاحداث في لبنان وتعمل على نصرته وتمتين اواصر الصلة بين شطري لبنان المقيم والمنتشر "
ورد السيناتور مسلماني بكلمة نوه "فيها بدّور الصحافة اللبنانية التي أدت أدواراً رائدة في خدمة الانتشار اللبناني" .

المطران رباط
كما زار النقيب قصيفي راعي ابرشية الروم الكاثوليك المطران روبير رباط في دار المطرانية في سيدني .
وحيا المطران رباط "الصحافيين والاعلاميين في لبنان وأستراليا والدور الدي يضطلعون به لتعزيز قيم العيش الواحد بين مكونات لبنان بما ينسجم مع رسالته الحضارية والإنسانية.

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