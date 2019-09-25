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يمكن شخصًا من لبنان الفوزُ بأكبر الجوائز على الكرة الأرضية، مثل جائزة أوروبا البالغة 190 مليون يورو!

25
SEPTEMBER
2019
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إن تساءلتَ ما هي أكبر جوائز اليانصيب في العالم اليوم، فثمة جوابٌ واحد. EuroMillions وهو اليانصيب الأهم في أوروبا ويوفر جائزة كبرى بقيمة 190 مليون يورو.

 

للدهشة، لستَ مجبرًا على القيام برحلةٍ جويَّة إلى أوروبا للمشاركة فيEuroMillions . فمن الممكن لعب اليانصيب هذا بواسطة تذاكر اليانصيب الرسمية، من دون مغادرة منزلك في لبنان.

 

إليك طريقة اللعب من لبنان:

• تسجَّل في theLotter.com، وهي الخدمة الرائدة لشراء تذاكر اليانصيب في العالم عبر الإنترنت.

• اختر EuroMillions من بين أكثر من 50 لعبة يانصيب متاحة على الموقع.

• سجل أرقامك المفضلة على تذاكرك، أو الجأ إلى الأرقام العشوائية التي يختارها نظام البرمجة عنك.  

• حدِّد عدد الخطوط التي تريد المشاركة بها، أو اختر اللَّعب ضمن مجموعاتٍ لزيادة فرصك في الفوز.

• تأكد من شراء تذكرتك، فتتأهل لحينه للفوز بجوائز في السحب المقبل.

 

كيف يعمل  theLotter

 

عبر وظيفته كمرسالٍ لبيع تذاكر اليانصيب، يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في أوروبا لشراء تذاكر اليانصيب  EuroMillionsنيابة عن عملائه من جميع أنحاء العالم، في حين تُطبَّق كلفة بسيطة إضافية على أسعار التذاكر لتغطية نفقات هذه الخدمة.

يُجرى مسحٌ ضوئي للتذاكر وتحمَّل على حساب العميل قبل السحب. مع هذه النسخ الممسوحة ضوئيًا واستنادًا إلى التأكيد عبر البريد الإلكتروني، يمكن العملاء الاطمئنان لجهة ملكيتهم الكاملة لتذاكرهم. يخصص TheLotter فريق دعم في الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لمساعدة العملاء في حل أي مشكلة.

 

ماذا يحدث عندما تفوز

 

عندما تفوز بجائزة اليانصيب الكبرى في theLotter، تحصل على المبلغ كاملًا! لا يتم حسم عمولات من التذاكر الرابحة، بل يحوَّل المبلغ المكتسب إلى حسابك الآمن والخاص ويمكنك سحبه في أي وقت.

على مر السنين، دفع TheLotter أكثر من 95 مليون دولار من الجوائز لأكثر من 5 ملايين فائز من كل أنحاء العالم. ومن بين أكبر الفائزين، امرأة من بنما فازت بمبلغ 30 مليون دولار أميركي في لعبة Florida Lotto، ورجل من العراق فاز بالجائزة الكبرى من يانصيبOregon Megabucks  البالغة قيمتها 6.4 مليون دولار.

يمكن الفوز بجوائز EuroMillions الكبرى في أي وقت، وسيقام السحب التالي قريباً. من المحتمل جدًّا أن يكون الفائز بالجائزة الكبرى لليانصيب في السحب المقبل من سكان لبنان!

 

لمزيد من المعلومات حول طريقة المشاركة في ألعاب اليانصيب عبر الإنترنت من لبنان، تفضل بزيارة theLotter.com

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