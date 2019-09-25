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كنعان: التناقض فاضح... والاتهام بالشعبوية والطائفية سخيف ورخيص

25
SEPTEMBER
2019
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اعتبر النائب ابراهيم كنعان انه "لا يمكن للحكومة ان تتعاطى مع قراراتها بطريقة النعامة فتدفن رأسها بالتراب وتقر شيئاً ونقيضه في البرلمان"، وقال في حديث الى اذاعة "صوت المدى": "مشكلتنا بالأمس هو التناقض الكبير والفاضح الذي يضر بالمالية العامة اذ اننا امام اشغال بدأت منذ ٥ سنوات واكدت عليها قرارات مجلس الوزراء".
 
واعتبر كنعان ان "اسخف وارخص ما قرأته تحويل الموضوع لطائفي وشعبوي من قبل بعض السياسيين والاعلام فنحن امام مشاريع مرت بلجنة المال واسهمنا باقرارها فمعيب الكلام الذي صدر وكفى استزلاما ورخصاً بالأخلاق".
 
وذكّر كنعان بأن "القانون أقرّ قبل اسبوعين في لجنة المال فلماذا لم يعترضوا ولماذا لم تقدم وزارة المال بديلا عن مصدر التمويل والفوائد اذا كانت الحجة بذلك"، وقال " لا احد يناقش صلاحيات رئيس الحكومة ولا نستهدف الطائفة او الموقع في كل مرة نثير نقطة نظامية ولكن عندما يصدر مجلس الوزراء قراراً ويرسله الى مجلس النواب فعلى الحكومة ان تتبع الأصول نفسها في استرداد القانون، علماً ان المادة ١٠٣ من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على انه (يتم إسترداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت)  ".
 
اضاف "انا حريص على العلاقة القائمة والاستقرار السياسي  ولكن لا يمكن ان اقبل كمشرع ونائب ومحام ان يتم اسكاتي بالصراخ والتهويل. واذا استمرينا بمناقضة ما نتفق عليه ونقرره في الحكومة ونمارس عكسه في مجلس النواب ونزعل اذا اعترض احد فهيك ما بيمشي الحال".
 
واعتبر كنعان ان "رئيس الحكومة يمثّل الحكومة لا رأيه وحده ولتتفّضل الحكومة باجتماعها المقبل وتشرح لنا اذا كانت موافقة على سحب هذه المشاريع التي اقرتها".
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