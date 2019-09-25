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أهل بيقون: نأكد ووحدتنا في وجه كل تغيير ديموغرافي مزعوم واستعدادنا للتصدّي إلى أي محاولة تهجير ثانية

25
SEPTEMBER
2019
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عن لجنة متابعة ملف بيع الأراضي في بيقون
 
عقدت لجنة متابعة ملف بيع الأراضي المنبثقة عن أهل بيقون الشوف إجتماعها الرابع في صالون كنيسة الصعود الضبيّة يوم الثلاثاء ٢٤ أيلول وقد جرى عرض لأبرز الخطوات المتعلقة بهذا الملف وقد أصدرت البيان التالي: 
أولاً: نؤكّد على تماسك أهل بيقون ووحدتهم في وجه كل تغيير ديموغرافي مزعوم وسنبقى على أهب الإستعداد للتصدّي إلى أي محاولة تهجير ثانية.
 
ثانياً: ننوّه بكل الجهود المبذولة من قبل كلّ الفاعاليات الروحية والسياسيّة في المنطقة ونرفض تسييس قضيّتنا الوجوديّة وزجّنا في صراعات لمكاسب إنتخابية وحسابات ضيّقة.
 
ثالثاً: إذ نشكر صاحب المعالي وليد بيك جنبلاط على خطوته بشراء الأرض لإيقاف مشروع جمعيّة الإمام علي - طريق الجديدة، سنتابع معه ملف هذه الأرض، بغية تعزيز صيغة العيش المشترك.
 
رابعاً: نناشد كل من معالي وزير المهجّرين الأستاذ غسّان عطالله، الذي رافق قضيّتنا مشكوراً منذ اللحظة الأولى، إلى جانب سعادة نواب الشوف المحترمين لأي جهةٍ إنتموا، أن يحملوا قضيّة بيقون المحرومة من الإنماء منذ زمن طويل ويسعوا مع فخامة رئيس الجمهورية والوزارات المعنيّة وسائر المسؤولين لتأمين المقومّات الأساسيّة لحياةٍ طبيعية من تعبيد طرقات وإنارتها ومدّ شبكة مياه وأقنية لمياه الشتاء وحاويات للنفايات وغيرها من الأمور الضروريّة والأهم إعادة مركز الجيش أو أي من القوى الأمنية إلى البلدة تعزيزاً للأمن والسلام.
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