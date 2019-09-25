هكذا يتابع السيد نصر الله مواقع التواصل الاجتماعي ويعدّ خطاباته

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فاطمة سلامة -

يقرأ سماحة السيد نصرالله أغلب ما يُكتب من مقالات وتقارير، كما يطّلع على كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها بامتياز.

طبعاً لا يمتلك حساباً، ولكن تصله يومياً تقارير مفصّلة ومطوّلة عن كل شيء، من ضمنها ما يُنشر على "تويتر" و"فيسبوك"، فيرى "بروفايلات" رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصورهم كما نراها نحن على الشاشة، مع فارق أنّه يراها ورقياً. حتى أنّ كل ما كان يُرسل من رسائل الى السيد كان سماحته يقرأ الأغلب منها. وأحياناً إذا لم يكن لديه وقت لقراءة كل شيء يختار مساعدوه الأمور "المهضومة" من قبيل "التنقيرات" ذات الطابع السياسي. يقول السيد جواد نجل الأمين العام لحزب الله "أساله عن رأيه في بعض التغريدات حول موضوع معيّن"، فيقول لي "اطلعت عليها ورأيت تغريدات فلان وفلان وفلان، هول مش رفقاتك يا جواد"؟!.

يكره السيد لغة الشتم والبذاءة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي جهة صدرت. حتى ولو كنا أمام خصم لا يقبل سماحته الاساءة اليه. طبعاً "الاسرائيلي" موضوع آخر، يقول جواد. أما في الخصومة السياسية فهناك أدب ولياقة. يعتبر أن الجو المشحون بين الناشطين أمر سيئ للغاية، فبمقدور الناس أن تختلف بأدب، وأن ترفع مستوى المخاطبة والاهتمام والتفكير. وعندما يطلع السيد على هذا النوع المسيء من التغريدات، يُعبّر بكلمة واحدة "تغريدات تعيسة"، هذا أثقل وصف بالنسبة اليه.



مجلس العزاء للمسلمين كافة

كما يتابع السيد مواقع التواصل الاجتماعي ويحرص على الأسلوب الرفيع في التخاطب، يتابع الكثير من الأمور، فمثلاً فيما يتعلّق بمجلس العزاء المركزي يحرص سماحته على أن يكون للمسلمين كافة. فالإمام الحسين هو ابن النبي (ص). من هذا المنطلق، من واجبنا إيصال مظلوميته للجميع. أكثر من ذلك، ففي بعض الأحيان وعندما يكون لديه وقت يطّلع على مضمون المجلس. في المقابل، يفرح سماحته كثيراً للتفوق العلمي وللإنجازات التي يحقّقها الشعب، كما يتسع قلبه لأي مبادرة انسانية.

الخطاب في الذهن كما على الورق

لا شك أنّ خطابات سماحة السيد "المميّزة"، لطالما كانت محط إعجاب وتساؤل نظراً لما تحتويه من منهجية وقوة وبلاغة. كل خطاب لا يشبه سابقه، ففي كل مرة تستمع اليه تشعر وكأنها المرة الأولى. كُثر يتساءلون عن الطريقة التي يعد بها سماحته الخطاب، وفي هذا الصدد، يُزوّدنا جواد بأنّ سماحته وما إن تأتيه الفكرة في أي موضوع معيّن يعمل على منهجتها في الذهن قبل أن يُحضّرها على الورقة والقلم. تراه يضع محاور الخطاب في ذهنه. لديه حضور ذهني وقدرة فكرية وملكات غير طبيعية. فلو افترضنا مثلاً أنه ذهب ليلقي خطاباً ونسي الأوراق في مكان ما، لا يتغيّر شيء مطلقاً. الموجود في الورق موجود في الذهن كما هو بنفس التسلسل، والترتيب. لديه ذاكرة قوية، وهذا الأمر يبدو جلياً مثلاً في بعض الأحيان عندما نحدّثه عن أمر ما قد لا يشكل إبرة في كومة قش المتابعات، بعد 15 يوماً مثلاً وفي الوقت المحدّد يجيبنا عليه، رغم أنّه لا يكون مكتوباَ.

كيف يمارس السيد العمل السياسي؟

للسيد نظرته الواقعية حيال الطريقة التي يجب أن نمارس بها العمل السياسي. برأيه، لا بد من أن تكون هناك مرونة. فلا أحد يأخذ كل شيء في السياسة. لا بد أن نتعايش مع الناس، فالسياسة -في النهاية- أخذ وردّ ولا شيء اسمه كن فيكون. أحياناً يتأسّف سماحته عندما لا ينتظر الرأي العام في قضيّة معيّنة ليرى ماذا وراء قرار حزب الله في الموضوع الفلاني. وفق قناعاته، من الخاطئ جداً إصدار الأحكام جزافاً، خصوصاً في المواضيع الحساسة.

يختم جواد حديثه النابع من القلب عن والده بالإشارة الى أنّ السيد ومع كل هذه الرحمة والعاطفة الفياضة، هو مدير محنّك، شخص ألمعي ومتّقد الذكاء، حازم، حاسم وفي الحرب بطّاش.

أخيراً، لا شك أنّ الكتابة عن الوجه الآخر لسماحة السيد تحملنا الى عالم آخر، فيه الكثير من الجمال، ولا شكّ أنّ ما كُشف من جوانب شخصية وانسانية للسيد نصر الله تُشكّل بعضاً من كثير لقائد استثنائي أعزّ الأمة، ليبقى كل ما يُكتب ويقال في حقّه قليلاً قليلاً.