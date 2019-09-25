بستاني تعلن استكمال مسيرة الإنماء وإطلاق المشاريع الكبرى على مستوى الكهرباء

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لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري في كلمة بمنتدى بيروت الدولي للطاقة إلى انه "نحن نعي أن هناك حاجة ملحة لتطوير بيئة الاستثمار الملائمة والجاذبة أمام الراغبين في الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وزيادة الثقة عند المستثمرين."

وأشارت إلى انه "قمنا وبحضور ممثل وزير المالية بفضّ العروض المالية لملفات استدراج العروض من القطاع الخاص لبناء محطات الطاقة الشمسية بقدرة تصل الى 180 ميغاوات، بمعدل 45 ميغاوات لكل محافظة، ونأمل ببت الاسعار النهائية واصدار الرخص في مجلس الوزراء في وقت قريب.".

وقالت: "نعيد التأكيد على التزامنا الوصول الى هدف 12% طاقة متجددة في العام 2020، خاصة بعد ان قامت الوزارة بتوقيع ثلاثة عقود شراء الطاقة من مزارع الرياح في منطقة عكار شمال لبنان وبقدرة اجمالية تبلغ 226 ميغاوات".

وأضافت: " في الجلسة الختامية للمنتدى، سيتم إطلاق دفتر الشروط المتكامل لبناء محطات جديدة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات."