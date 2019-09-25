شبهات عن تعاطي طلاب المخدرات.. وإجراءات صارمة في حق 5 مدارس!

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بعد توقيف أربعة طلاب لبنانيين وخامس تونسي وإصدار مذكرات توقيف وجاهية وغيابية وتنفيذ مداهمات في أعالي كسروان، أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني استنابات قضائية فرض من خلالها على خمس مدارس سبق أن حامت حولها شبهات عن تعاطي بعض الطلاب فيها المخدرات وترويجها، سلسلة إجراءات إدارية صارمة، في خطوة استباقية لمحاولة الحد من إنتشار هذه الآفة بين التلاميذ في المدارس المشار اليها والتي تقع ضمن نطاق بيروت وضواحيها.

ويأتي قرار القاضي الزعني على خلفية الكشف عن الوسائل المعتمدة لترويج المخدرات على مداخل المدارس المعنية بهذه بالإجراءات.