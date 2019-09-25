مفاجأة في طقس آخر أيام أيلول..!

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افاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" أن المنخفضات الجوية تسيطر على تركيا وحوض البحر الأسود وتؤثر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط بطقس معتدل بسبب الرياح الشمالية التي تخترق مصر وسيناء.

في التفاصيل، تبدأ الموجة الحارة التي تجتاح شمال مصر بالانحراف شرقاً نحو لبنان وفلسطين وسوريا اعتباراً من ظهر الأربعاء فترتفع درجات الحرارة لتلامس 35 بقاعاً و 31/32 ساحلا بين سوريا ولبنان وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

تجدر الإشارة الى انّ الأمطار ما زالت بعيدة عن المنطقة بسبب انحرافها نحو روسيا، التي تحوّل طقسها في الشمال الى مثلج وبارد. هذا وقد ادّى الزلزال الذي ضرب باكستان، الى خسائر واضرار جسيمة في البنى التحتية والمنازل وتخطى عدد الجرحى 150 شخصاً.

طقس يوم الأربعاء مشمس وصافي تستقر الحرارة على الشكل التالي:

الحرارة على الساحل: 30/25

في طرابلس: 32/26

على الجبال 1200 متر: 26 درجة تنخفض ليلاً الى 17 درجة

في البقاع: 33 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.

الرطوبة: على الساحل 75% وفي الداخل: 50%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة.

الضغط الجوي: 1012hpa