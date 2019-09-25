إحباط عملية تسليم كمية كبيرة من المخدرات.. من هو أبو سلة؟

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

"في إطار العمل المشترك والتنسيق الدائم بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، الذي أثمر عن توقيف وتفكيك العديد من شبكات تجارة وترويج المخدرات.

على الاثر، وبعد عمليات رصد ومتابعة مشتركة، جرى تحديد هوية المسؤول عن تسليم المخدرات لجميع المروجين العاملين في شبكة الملقب "ابو سلة" في محافظتي بيروت وجبل لبنان وتبين انه يلقب بـ"ابو خالد"، ويدعى:

ح. أ. (مواليد 1979، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بالعديد من بلاغات البحث والتحري بجرم تجارة وترويج ونقل المخدرات.

ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المشتركة بين هذا المكتب والمجموعة، توافرت بتاريخ 22/9/2019 معلومات ان أبو خالد استلم كمية كبيرة من المخدرات في محلة ضهر البيدر، ويتوجه على متن سيارة نوع "تويوتا يارس" تحمل لوحة عمومية لتوزيعها على المروجين لديه.

بناء عليه، جرى نصب كمين محكم له من قبل المجموعة الخاصة في محلة الجمهور / مفرق بسوس، أسفر عن توقيفه وضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن /900/ ظرف من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين موضبة داخل حقائب ومعدة للتوزيع على المروجين.

كما تمكنت القوة من توقيف المروجين الذين كانوا سيستلمون منه المخدرات تمهيدا لبيعها للعديد من الزبائن، وهم:

- ش. أ. (مواليد 1970، لبناني)

- م. أ. (مواليد ١٩٨٣، سوري)

- ع. أ. (مواليد ١٩٨٩، سوري)

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".