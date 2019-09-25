مجلس قضاء زحلة في التيار الوطني الحر: مبروك لأهالي زحلة تصنيف المدينة من المدن الرئيسية

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برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعنايته ، تم التفاهم بين الكتل النيابية الاساسية و منها كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المستقبل،و كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي على اقرار قانون تصنيف زحلة و بعلبك و حلبا و صيدا و النبطية من المدن الاساسية في لبنان .

الاقتراح كان تقدم به النائب السابق جوزف معلوف و تابعه فيما بعد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص وقد حسم خيار التصويت على اقراره خلال زيارة رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الى بيت الوسط و لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري وتم الاتفاق عليه الى جانب التفاهمات الاخرى حول التعيينات القضائية و الادارية التي حصلت مؤخراً بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري . وتجدر الاشارة الى ان الهم الاول للوزير باسيل كان اقرار الاقتراح المقدم من عقيص لما فيه مصلحة لهذه المدن لا سيما زحلة لجهة تسريع عجلة الانماء فيها الى جانب المدن الاخرى التي استفادت من جراء اقتراح عقيص .

وهنا تجدر اهمية التوافق بين الاحزاب للمصلحة العامة وبالتالي يهنئ مجلس قضاء زحلة في التيار الوطني الحر اهالي زحلة على هذا الانجاز متمنيا ان يعود عليهم وعلى مدينتهم بالفائدة الانمائية المرجوة.