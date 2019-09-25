عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 أيلول 2019

الأخبار: «الميثاقية» تضرب الجامعة اللبنانية
سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار
«تهريبة» قانون تقتطع ثلث اعتمادات مؤسسة الإسكان
البناء: ماكرون يحاور... وترامب يناور... وروحاني يبادر... لكن الفرص تتراجع... بعد مجازر اليمن
مجلس النواب ساحة استقطاب طائفيّ... وضاعت الطاسة بين المحاصصة والإنماء
سعد: العقوبات نتيجة فشل الحروب... وخيارات القوميّ ستبقى مقاومة... ومع الفقراء
اللواء: عراضة مطالب شعبوية لتكتُّل باسيل تهوي بـ«ضربة الصلاحيات»
برّي يدعم الحريري بنجدة دستورية.. وتفاهم على دولرة الضروريات المعيشية الأسبوع المقبل
الديار: حزب الله: نتعامل بجدية مع تصريحات بيلنغسلي وستكون لنا كلمة مناسبة على العقوبات
اوساط المقاومة منزعجة من لبنانيين «ملكيين اكثر من الأميركيين»
أحزاب في 14 آذار : ما سمعه الحريري من الفرنسيين يؤكد صحة رؤيتنا
النهار: التحرّكات المطلبيّة تُحاصر الحكم: إلى الشارع در؟
الجمهورية: واشنطن لمزيد من "شد الخناق"
the daily star: Sisi warns against new aggression on Lebanon
l'orient le jour: Blé, médicaments et carburant importés en dollars : la BDL passe à l’action