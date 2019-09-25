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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 أيلول 2019

25
SEPTEMBER
2019
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إنّ السجال الذي دار بين نواب تكتل لبنان القوي ورئيس الحكومة هو مثال لما سيحدث كلما وضعت سياسات التقشف بالميزان مع المصالح التي يرتبط النواب عبرها مع ناخبيهم، ودعت المصادر إلى مناقشة أولويات المشاريع الاستثمارية وتوزيعها العادل تحت سقف المبلغ الإجمالي المقترح في الموازنة، والأخذ بالاعتبار انّ هناك مشاريع مموّلة عبر مجلس الإنماء والإعمار بقروض خارجية بحيث لا تنال منطقة نصيباً وافراً وتحرم منطقة أخرى تماماً…

 

كواليس

اعتبرت مصادر أممية أنّ إقلاع عمل اللجنة السورية الخاصة بالدستور سيشكل إشارة هامة لقرب نهاية الحرب، لأنّ هذه اللجنة مرّت بأقنية إقليمية ودولية منخرطة في الحرب على ضفاف متقابلة وما كان ممكناً نجاح تشكيلها لولا وجود فرصة للتفاهم على منطقة وسط ولدت عبرها اللجنة التي تعتبر إنجازاً دبلوماسياً لروسيا وظفت في خدمته الإنجازات العسكرية التي كان لروسيا دور بارز فيها ما سهّل إقناع الآخرين بلا جدوى المكابرة.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم يكتفِ موفد الخزانة بنقل ما لديه إلى الجمهور عبر «حفنة من الإعلاميين»، بل حاول مراراً جرّهم إلى حوارات الهدف منها، الاطلاع على ردّ الفعل على الإجراءات الأميركية؟


غمز
نصح مصرف كبير بدراسة متأنية لبياناته، نظراً لحساسية الموقف من حركة الأموال في الأسواق اللبنانية.


لغز
موظف أممي مرموق فوجئ بسؤال يتعلق بدمج الشعبين، (اللبناني والفلسطيني)، وماذا إذا كان يعني التوطين؟!

 

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