بالصور: "العم" قزحيا ما زال مفقوداً!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الحاقا لبلاغنا المتعلق بتعميم صورة المفقود قزحيا عبدو جبرايل (مواليد عام 1950، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 12/9/2019 منزله الكائن في محلة قنابة بعبدات متوجها إلى منزل شقيقته في بلدة بعبدات، ولم يعد حتى تاريخه.

وبناء على إشارة القضاء المختص، تتمنى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 900391/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".