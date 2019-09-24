أحوال الطقس في اليومين المقبلين

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يسيطر طقس خريفي اعتيادي حار قليلا خلال فترات النهار اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، فيما الأجواء باردة ليلا بقاعا وعلى الجبال.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة
فيما بقاعا تسجل بين ١٠ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٥ درجة
٢- الرياح غربية ضعيفة وتعتدل في بعض مناطق عكار والبقاع
٣- الرطوبة ٦٥ ٪
٤- الضغط الجوّي ١٠١٣ hpa
٥- الأجواء مشمسة اليوم غائمة احياناً غدا مع ضباب على الجبال
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
- الاربعاء: استقرار بدرجات الحرارة والطقس غائم جزئيا مع ضباب على الجبال والحرارة ساحلا بين ٢٢ و ٣0 درجة.
- الخميس: استقرار بدرجات والطقس قليل السحب والحرارة ساحلا بين ٢١ و ٣٠ درجة.