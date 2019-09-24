نواب عكار: اقرار تمويل الأتوستراد العربي أول الغيث في تحقيق المشاريع الانمائية

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أعلن نواب عكار في بيان مشترك أنه عقب المتابعة والتنسيق في ما بينهم ومع الكتل النيابية التي ينتمون اليها، تم التوافق والتصويت على اقرار المرسوم رقم 4938 المتعلق بتمويل أوتوستراد طرابلس ـ عكار في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك عبر قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 43 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 142 مليون دولار.

وإذ توجه النواب بالشكر لكل من ساهم في إقرار المرسوم وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، والصندوق الكويتي، أكدوا على أهمية العمل يدا واحدة لتحقيق مطالب عكار الانمائية.

وأشار النواب الى أن "الأتوستراد العربي كفيل بتغيير وجه عكار على كل الصعد الانمائية و التجارية والعمرانية والسياحية، كما سيعمل على تنمية العمق العكاري بواسطة التحويلات الخاصة بمداخل الأقضية في المحافظة، خصوصا أنه يبدأ من منطقة البداوي، مرورا ببنين، عرقا، منيارة، حلبا، الكويخات، وصولا الى معبر العبودية على الحدود الشمالية.

كما تم تقسيم الاتوستراد الى أربعة أقسام: القسم الأول من البداوي وحتى جسر البارد، والقسم الثاني من البارد وحتى جسر عرقا، والقسم الثالث، من جسر عرقا حتى بلدة الكويخات أما القسم الرابع من بلدة الكويخات وحتى الحدود السورية.

وختم النواب: نحن ندرك الحاجات الانمائية المتزايدة لمحافظة عكار، ونؤكد أننا لن نوفر جهدا في مجلس النواب وعبر الكتل النيابية بهدف تحقيق المزيد من المشاريع التي هي حق لأبناء عكار وليس منة من أحد، والأتوستراد العربي أول الغيث.