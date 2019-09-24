الحريري ينسحب من الجلسة التشريعية غاضباً!

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انسحب رئيس الحكومة سعد الحريري من الجلسة التشريعية لمجلس النواب غاضباً اعتراضا على مداخلة وزير الدفاع الياس بو صعب فور حديثه عن التضامن الحكومي في موقفها من مشاريع القوانين.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قد سجل اعتراضه على استرداد الحكومة مشروع قانون يتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع في جبل لبنان.

من جهته، نشر النائب سيمون ابي رميا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، صوراً لقرار إحالة مشروع قانون رامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.

وقال: "مع كل الأسف، سحب الرئيس سعد الحريري مشروع قانون رامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، ومن بينها المرحلة الثالثة من استكمال طريق اهمج اللقلوق البالغ قيمتها ٤،٥٢٢،٥٠٠،٠٠ ليرة لبنانية".



واشار الى انه "قرار تعسفي يوقف الإنماء في مشاريع حيوية في جبل لبنان والجنوب".



ويعقد مجلس النواب في هذه الاثناء جلسة تشريعية عامة لدرس واقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.



