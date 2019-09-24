ضبط أحذية والبسة مهربة في بلدة المرج البقاعية وتوقيف 3 متورطين

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صدر عن المديرية العـامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العـامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف عمليات تهريب البضائع من وإلى لبنان، توافرت معلومات مؤكدة حول قيام احدى الشبكات بتحضير عملية تفريغ لشحنة كبيرة من البضائع المهربة داخل مستودعات في بلدة المرج --البقاع.

على الفور باشرت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها اللازمة لكشف هوية أفرادها وتوقيفهم بالجرم المشهود، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت من تحديد هويتهم جميعاً، وهم كل من اللبنانيين:

ب. ج. (مواليد العام 1997)

ر. ك. (مواليد العام 1996)

ع. ن. (مواليد العام 1995)

بتاريخ 20/09/2019 نفذت القوة الخاصة في الشعبة مداهمة للمستودع الذي يتم فيه تفريغ البضائع في بلدة المرج، وتمكنت من ضبط/3/ شاحنات كانت تحاول تفريغ حمولتها فضلاً عن البضائع المحمّلة فيها بحيث تبين انها ذات علامات تجارية (ماركات) عالمية، وهي عبارة عن كمية كبيرة من الأحذية والألبسة المهرّبة من الأراضي السورية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أن البضائع المضبوطة مهربة من الأراضي السورية، وقد قاموا بنقلها من مستودعات في المنطقة الحدودية ضمن محافظة بعلبك --الهرمل إلى بلدة المرج.

خُتمت المستودعات بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.