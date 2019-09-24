جريصاتي مثل الرئيس عون في ندوة في الامم المتحدة: لبنان مختبر لتعايش الاديان ولحرية المعتقد وللحريات عامة

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كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي تمثيله في الندوة التي عقدت امس بتوقيت نيويورك، بعنوان "دعوة عالمية لحماية الحرية الدينية" في قاعة المحاضرات في مبنى الامم المتحدة في حضور الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين.

وأشار الوزير جريصاتي، بعيد مشاركته في الندوة، الى أن حدث اليوم، وقبل افتتاح اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، تمثل بالخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في قاعة المحاضرات في الامم المتحدة، موضحا أن موضوع الخطاب تمحور حول تعايش الاديان واحترام حرية المعتقد.

وأكد أن هذا الموضوع يهمهم كثيرا كلبنانيين، ولا سيما ان لبنان هو مختبر بحد ذاته لتعايش الاديان ولحرية المعتقد وللحريات عامة، وكان النقاش مفيدا، خصوصا في ظل شهادات لضحايا الارهاب الفكري الديني. وقال:"من جهتنا كلبنانيين لم تأتنا هذه النقاشات بأي جديد، لا سيما أننا عشنا هذه الامور بتجاربها القاسية والحلوة في الوقت نفسه، ولكن كان حضور لبنان في هذه الندوة أساسي".

ولفت الى أن لبنان لم يتقدم بأي ورقة الى الندوة، لأن مداولاتها اقتصرت على خطابات معينة وشهادات حية ممن عانى من حرية معتقده في بعض البلدان وقد اختتمها الرئيس الاميركي بالقول ان اميركا حامية للحريات الدينية في العالم، وعسى أن يقرن القول بالفعل".