جوزيف ديب: النهضة الاقتصادية تتطلب كاولوية دخول الشباب اللبناني الى الدولة عبر الوظيفة العامة

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كلمة الاستاذ جوزيف ديب مستشار وزيرة الطاقة والمياه

ممثلاً معالي وزيرة الطاقة والمياه الاستاذة ندى البستاني في ورشة العمل حول تقديمات ومساعدات وزارة الطاقة والمياه في لقاء المندوبين السنوي الحادي عشر من تنظيم لابورا، المنعقدة في دير مار انطونيوس للآباء الانطونيين بعبدا 20/9/2019

استهل الاستاذ ديب كلمته متوجهاً الى الحضور قائلاً:

"يشرفني ان أمثل اليوم معالي وزيرة الطاقة والمياه الاستاذة ندى البستاني التي منذ اللحظات الاولى لتسلمها مهامها كانت السباقة في التواصل مع كل المعنيين المهتمين بشؤون الشباب وتأمين فرص عمل لهم وفتحت ابواب الوزارة لرفدهم بالمعلومات ومساعدتهم والاجابة على استفساراتهم رغم كل الإنشغالات في ملفات النفط والطاقة والمياه، وجميعكم يعلم حجم المهام الملقاة على عاتقها بهذه الفترة الصعبة التي نمّر بها.

ثم نوه الاستاذ ديب " البارحة وبلقائه مع الاعلاميين أكدّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان النهضة الاقتصادية لن تحدث وكأنها سلة واحدة هبطت علينا من السماء، نحن وضعنا الخطة وبالتدرّج ستبدأ نتائجها بالظهور، بمعنى ان كافة الاصلاحات المطلوبة سنقوم بها بالتدرج وسنسير بها ولن تبقى معلقة، من توصيات مؤتمر سيدر وما فيه من مشاريع بنى تحتية وبنيوية الى مقرارات الخطة الاقتصادية أي خطة ماكينزي التي تشمل على تنمية اقتصادية، وسنسير بها معا. "

وقال: "يقيني ان النهضة الاقتصادية، تتطلب كاولوية، دخول الشباب اللبناني الى الدولة عبر الوظيفة العامة وتصحيح الخلل الفاضح في التوازن الشعبي، المناطقي، الطائفي وبالاخص المسيحي في ملاكات الدولة. من هذا المنطلق، يأتي دوركم كمندوبين لتعميم وترويج مبدأ ’ ثقافة التوظيف في القطاع العام‘ في كافة المنتديات وعلى كافة المرجعيات الحكومية، المدنية، السياسية، الروحية والمجتمعية وعلى جميع المستويات، لأنه كما اثبتت الايام ان الوظيفة الرسمية هي مجدية حقاً، وانها مصدر امان واستقرار اجتماعي لصاحبها. "

ثم استعرض الاستاذ ديب المهام الأساسية التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه. واضاء على هيئة ادارة قطاع النفط وشدد على "انها الوحدة القطاعية الواعدة لمستقبل شبابنا، وعلى همة هذه الوحدة القطاعية المستقلة والمستحدثة يكمن مستقبل لبنان الزاهر وآمال شعبه بالازدهار. ولا أجامل ولا أغالي، اذا ما جاهرت بفضل من ناضل سنوات وسنوات، وتخطى أصعب العراقيل والحواجز، ليحقق هذا الانجاز للبنانيين ويدفع باتجاه تحقيق العديد من الانجازات في مجال الطاقة والمياه، عنيت به معالي الوزير جبران باسيل."

واوضح الاستاذ ديب "ان قطاع النفط الواعد يتيح فرص عمل واسعة للشباب، تزداد كلما تقدمنا في تنفيذ مساراته المتتالية. لاسيما وان اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج ألزمت الشركات العاملة في هذا القطاع توظيف ما نسبته 80 % من العاملين لديها في لبنان من اللبنانيين في كافة المجالات الادارية والتقنية المتاحة. كذلك، نصت التشريعات اللبنانية على وجوب تقديم كافة الخدمات اللوجستية للأعمال التي ستجري في المياه اللبنانية من قاعدة خدمات بحرية على البر اللبناني وهذا امر مهم جداً."

واضاف: "يسمح وجود هذه القاعدة في لبنان لمقدمي المنتجات والخدمات اللبنانيين بالاشتراك بتأمين حاجات الشركات العاملة في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر أن الوظائف الناتجة عن التعاقد المباشر والتعاقد الثانوي تفوق باضعاف تلك المتوقعة ضمن نطاق نشاط شركات البترول العاملة، بحيث يقابل كل وظيفة في شركات البترول 7 وظائف في قطاعات خدمية اخرى لهذا القطاع. وبالتالي، سوف يستطيع عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية في شتى الاختصاصات أن يجدوا لهم فرص عمل في هذا القطاع ولا داعي للتركيز على اختصاص بعينه كهندسة البترول، لكيلا نخلق فائضاً في العرض يفوق حاجة السوق اللبناني، على الاقل في السنوات القليلة القادمة. في الحقيقة ان الوظائف التقنية (كهرباء، ميكانيك، تلحيم، بحارة). سوف تكون متاحة وباعداد اكبر من الاختصاصت الجامعية الهندسية وما شابه."

وعن عمل الوزارة الرائد في تفعيل الحكومة الالكترونية، قال الاستاذ ديب: "اهم ما في هذا المشروع هو وضع جميع المعلومات الخاصة بوزارة الطاقة والمياه على الموقع الاكتروني لتسهيل وصول المواطن اليها ومساعدته في انجاز جميع معاملاته بطريقة سريعة وفعالة وبدون واسطة، هذا ما أكده فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البارحة بأن هذا المشروع لديه افضلية وقد ورد في خطاب القسم ووضع اليوم في الدراسة الفعلية."

انهى الاستاذ ديب كلمته قائلاً. " نؤكد لكم اننا كوزارة وبتوجيهات من معالي الوزيرة ندى البستاني نضع كل امكانياتنا لتقديم كل معونة لكم، وما ارسال كتاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس النيابي الكريم لتفسير المادة 95 من الدستور والتي تنص على المرحلة الانتقالية قبل الغاء الطائفية السياسية، إلا دليل واضح وصريح على دعم الشباب والسعي لتأمين فرص عمل لهم لبناء دولة قوية وقادرة على حماية الانسان وتأمين الرفاه. وفخامة الرئيس وهو الحريص والضنين يشدد دائماً على ان اي وثبة نحو النهضة الاقتصادية لا يمكن ان تكتمل من دون الحضور الفاعل لجيل الشباب اللبناني في الادارة والمرافق العامة."