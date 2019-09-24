أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 24-09-2019

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البناء

خفايا

توقعت مصادر حكومية أن تشهد الأسواق بعض الانفراجات في توافر الدولار في شبابيك المصارف مع ضوابط سيتخذها مصرف لبنان وأخرى تتخذها الحكومة في ملف فواتير الهاتف الخلوي وعدد من المجالات المشابهة، كما توقعت حلحلة في قضية محطات المحروقات وطريقة التحاسب المالي بين شركات التوزيع والدولة في احتساب التسعير بعد أخذ حساب سعر الصرف في الاعتبار ضمناً، وقالت إنّ التواصل بين رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان قائم لهذا الغرض…



كواليس

توقعت مصادر أممية تبلور مساع للحلّ السياسي في اليمن تلقى قبول الأطراف المعنية كمدخل متفق عليه لتخفيض منسوب التوتر في الخليج، وقالت المصادر إنّ الحرب في اليمن بلغت النقطة التي صارت فيها مصدر خطر على الأمن والسلم الدوليين بكلّ ما تعنيه الكلمة وبذات الوقت يمكن أن تشكل نقطة البداية في مسار سياسي يطال أزمات أبعد منها وفي طليعتها المواجهة الأميركية الإيرانية والسعودية الإيرانية.

الجمهورية



نُقل عن مرجعية غير مدنية تتابع التحقيق في ملف إستجد أن الموقوف تحدث قبل أسئلة المحققين عن دوره في تلك المرحلة وبشكل طبيعي وفاض في كثير من التفاصيل.

تمنّت شخصية فاعلة في حزب مسيحي بارز ضرورة التحلي بأقصى درجات الحكمة لمعالجة ملف حساس إتخذ بعدا طائفيا.





اللواء



همس

يدور همس في أندية سياسية ودبلوماسية أن عتباً خليجياً على مرجع رسمي، نظراً للاموقف من استهداف أرامكو!

غمز

تؤثر جهة حزبية الإبتعاد عن خلاف عقاري بين بلدتين شماليتين، منعاً للتأويلات أو التفسيرات «اللي بتوجع الراس».

لغز

وصفت دوائر مالية الإجراءات العقابية الأميركية الأخيرة، بأنها الأخطر، والأقسى، منذ بداية العقوبات الأميركية ضد دولة مناهضة؟