باسيل: وساطة الولايات المتحدة في ترسيم الحدود جيدة ونريد المحافظة على العلاقة معها ولكن لا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية

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أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، اننا "نريد المحافظة على العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ونرغب في تطوير هذه العلاقة وتحصينها، وفي المقابل لا نعتبر ان حزب الله منظمة ارهابية".

باسيل وفي حديث تلفزيوني الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" قال: "نحن كحكومة لا نوافق على كلام السيد نصر الله عن إيران، ونحن واضحون وهو يعرف ذلك".

وهل الكلام عن أن العقوبات الاميركية قد تطاوله نفى باسيل ان يكون لديه معلومات عن هذا الموضوع، وقال: "انا وزير خارجية لبنان والتعاطي معي يجب أن يكون على هذا الأساس".

وآوضح: "لم أطلب أي موعد للقاء مسؤولين أميركيين في زيارتي الحالية، بل خصصت الزيارة لمؤتمر الطاقة الاغترابية وللقاء اللبنانيين المغتربين".

واعتبر الوزير باسيل ان "رد حزب الله على اعتداء إسرائيل أعاد قواعد ما كانت إليه في العام 2006، ونحن نريد مصلحة لبنان ونريد المحافظة على الاشتباك إلى كل ما يحدث".

وتحدث عن مشكلة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، معتبرا انها "تطاول الجميع وحتى المواطنين والطلاب: فثمة طلاب يخسرون سنواتهم الدراسية لعدم حصولهم على تأشيرات".

وأكد: "لا نريد أن يكون لبنان ملحقا بأي محور، لا الايراني ولا غيره، ونحن في الخارجية نطبق مبدأ النأي بالنفس"، وقال: "نحن ضد الأعمال الحربية في اليمن، لكن لا يمكنني من منطلق مبدأ النأي بالنفس إدانة ضرب منشأة في السعودية كما ولا يمكنني ادانة ضرب مستشفى في اليمن".

وعن ترسيم الحدود قال الوزير باسيل: "الولايات المتحدة تميل إلى إسرائيل لكن وساطتها في ملف ترسيم الحدود جيدة، ومرحب بها في ملف ترسيم الحدود، وجميع الفرقاء في لبنان يريدون تحصيل الحقوق اللبنانية في هذا الملف".