حمدان: يمكن وصف هذا الواقع اللبناني السياسي والاقتصادي الاجتماعي المزري

A + A -

غرد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

لا يمكن وصف هذا الواقع اللبناني السياسي والاقتصادي الاجتماعي المزري.

ولكن سنتلو آيات من الذكر الحكيم لعل هذه الطغمة الطائفية المذهبية الجالسة على الكراسي الكرتونية تتذكر .

الا انهم لن يتذكرون الا اذا ذكّرتموهم انتم يا أهلنا في لبنان

ونقرأ سورة الهمزة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)