الوزير باسيل من الولايات المتحدة : هناك من يريد ابقاء النازحين السوريين

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في محاضرة امام طلاب الاكاديمية العسكرية الاميركية في west point قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان في لبنان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن القرارات الكبيرة في الحالات الاستثنائية كالحرب والسلم تعود لمجلس الوزراء، وأضاف ان هناك من يريد ابقاء النازحين السوريين في لبنان لكن ظروف مجيئهم تبدلت وكذلك ظروف العودة التي تحققت ولاسيما ان غالبيتهم يرغبون بالعودة

معربا عن امله بان تتعاون معنا الادارة الاميركية للعمل على اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، كاشفا ان افضل طريقة لمواجهة التطرف والارهاب هو التنوع اللبناني والعيش المشترك ولبنان يمكنه ان يكون افضل مكان بالعالم لذللك