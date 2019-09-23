بلدية الشوير وعين السنديانة توضح حقيقة عدم افتتاح مركز الرعاية الصحية

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اصدرت بلدية الشوير وعين السنديانة بيانا جاء فيه: "بعد ان ورد في صحيفة "نداء الوطن" في عددها رقم 68 تاريخ 23/ ايلول 2019، مقال تحت عنوان "طموح بو صعب يطيح "برعاية" ضهور الشوير"، تستنكر بلدية الشوير وعين السنديانة ما ورد في المقال المذكور أعلاه، وتتأسف للتضليل الإعلامي من قبل الجريدة، خصوصا ان الصحيفة المذكورة لم تتصل بالبلدية لاستيضاح تفاصيل عدم افتتاح مركز الرعاية الصحية الذي كان مقررا في 16 ايلول الجاري، ويهمها ان توضح ما يلي:

1 - تنفي بلدية الشوير وعين السنديانة اي كلام حول ممارسة الوزير بو صعب ضغوطا عليها، وتعتبر هذا الكلام إهانة بحقها وبحق ابن البلدة الذي تفتخر به وبمصداقيته وتؤكد دوما على انه لا فرق بينها وبين الوزير الياس بو صعب.

2 - صحيح ان دولة الرئيس غسان حاصباني سعى الى إعطاء ترخيص إنشاء مركز الرعاية الصحية الاولية في ضهور الشوير ، وقد قامت حينها البلدية مع الجمعيات المعنية بزيارة شكر له على جهوده، ولكن يهم البلدية ان توضح انه تم إنشاء هذا المركز في مبنى جمعية سيدات الإغاثة الشويرية الموجودة منذ ستينات القرن الماضي، والذي هو عبارة عن مستوصف يقدم خدمات طبية للمواطنين ، وجرى هذا الأمر بالتعاون مع جمعية سيدة البشارة ، بحيث قدمت الجمعيتان بالتعاون مع البلدية كل إمكانياتهما المادية لتجهيز المركز من صندوق الجمعيتين الخاص والبلدية، ليصبح مطابقا للمواصفات المطلوبة، علما ان مركز الرعاية الصحية الاولية لم يستحصل حينها من وزارة الصحة على الدعم المادي اللازم ليستكمل مهامه.

3 - وبما ان افتتاح المركز المذكور كان سيتم برعاية الوزير جميل جبق، سعى فريق حاصباني مرارا الى مطالبة البلدية بان يكون في الافتتاح لوحتان وكلمتان لكل من الوزيرين، وهي سابقة لم نشهد لها مثيلا، خصوصا ان الرعاية هي للوزير جبق، والأصول تحتم وجود لوحة وكلمة للوزير الحالي فقط. علما ان فريق حاصباني اطلع البلدية انه قام بالتنسيق بهذا الموضوع مع الوزير جبق، لتفاجأ البلدية لاحقا بان جبق لم يكن على علم ودراية بمتطلبات فريق حاصباني، فارتأى تأجيل الافتتاح الى موعد آخر.

4 - ان بلدية الشوير وعين السنديانة وجمعيتي سيدات الإغاثة والبشارة، يعملون على موضوع إفتتاح المركز في موعد قريب جدا برعاية الوزير جبق ويتم التنسيق معه لتحديد موعد سيعلن عنه قريبا.

تتمنى بلدية الشوير وعين السنديانة رئيسا وأعضاء، على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل التفاصيل والمعلومات والتواصل معها قبل نشر اي معلومات تتعلق في مواضيع تخصها، فاقتضى التوضيح".