التيار في الولايات المتحدة أقاموا مؤتمرهم السنوي الرابع بحضور الوزير باسيل

A + A -

أقام مناصرو التيار الوطني الحرّ في الولايات المتحدة مؤتمرهم السنوي الرابع في مدينة واشنطن يوم الأحد ٢٢ أيلول، ٢٠١٩. وقد حضر المؤتمر معالي الوزير جبران باسيل ووفد مرافق، معالي الوزير فادي جريصاتي، عدد من أعضاء قطاع الانتشار والمجلس الوطني في التيار الوطني الحرّ، ووفدٌ من تيّار استراليا. تناول المؤتمر، والذي تزامن مع موعد سلسلة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر التنظيمي الثاني للتيار الوطني الحرّ في أفريقيا، مختلف الشؤون الهامة للمنتشرين مثل استعادة الجنسية اللبنانية، تفعيل الهيئات الناشطة، دعم قطاع الشباب، والتحضيرات لانتخابات ٢٠٢٢. خلال المؤتمر، توجّه الرئيس باسيل الى الحاضرين في واشنطن والمشاهدين في مقر التيار في نيجيريا (عبر سكايب)، شارحاً الخطى المستقبلية للانتشار وآلية العمل المُتبعة، شاكراً في كلمته المنسّق العام للانتشار الدكتور مارك زبّال على جهوده ومساعيه الدؤوبة لتطوير القطاع في كل القارّات.

حضر المؤتمر حوالي ١٢٠ مناصر من مختلف الولايات، وفي الختام،احتفل الحضور بفوز الرئيس باسيل بإنتخابات التيار الوطني الحرّ ٢٠١٩، بقطع قالب من الحلوى تلاه مأدبة غذاء كبيرة على شرفه